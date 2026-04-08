Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canı gönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

Ateşkesin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Kompany’nin giydiği parkanın fiyatı ortaya çıktı

Kompany’nin giydiği parkanın fiyatı ortaya çıktı
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha

Saran'dan taraftara tarihi bir jest daha!

Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı

En yakınını sırtından vurdu!