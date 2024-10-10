Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Namazgah Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur." dedi.

Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye'nin desteğiyle Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edilen Namazgah Camisi'nin açılışında konuştu.

Bu önemli açılış töreni dolayısıyla Arnavutluk'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, kendilerini aşkla bağrına basan Arnavutluk'a teşekkür etti.

Çok büyük bir bahtiyarlık yaşadığını ifade eden Erdoğan, 2015 yılında temelini attıkları Balkanlar'ın en büyük camisi Namazgah Camisi'nin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının katkılarıyla inşa edilen Namazgah Camisi'ne sağladıkları destek için Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda 6 asrı aşan ortak tarih ve kardeşliğin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına işaret eden Erdoğan, Tiran Namazgah Camisi'nin gelenekten geleceğe uzanan, kadim ile teknolojiyi bütünleştiren, bugünün inşaat teknolojisiyle Balkanlar'da hakim olan klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarlandığını ifade etti.

Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camide, açık alanlarla birlikte aynı anda 8 bin kişinin ibadet edebileceğini belirten Erdoğan, ibadet alanının yanı sıra konferans salonu, derslikler, Kur'an kursu, sergi salonu, kütüphane, engelli ve yaşlı asansörü, çalışma odaları ve kültür merkeziyle camiyi bir külliye anlayışıyla inşa ettiklerini söyledi.

Erdoğan, cami alanında bulunan Balkan Kültürleri Birlikte Yaşam Müzesi ile de Arnavutluk'un zengin kültür mirasını yansıtmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Namazgah Camii'nin aramızdaki dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olacağından şüphe duymuyorum." dedi.

"Arnavutluk'un yanında yer almaya devam edeceğiz"

Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyayı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim, sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Fier ilinde inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi ve Laç'ta yaptığımız deprem konutları bu dayanışmamızın en somut eseridir. İnşallah bundan sonra da devletimizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla Arnavutluk'un yanında yer almaya devam edeceğiz."

İslam düşüncesinde hayatın kalbinde, şehrin merkezinde, medeniyetin temelinde camilerin olduğuna işaret eden Erdoğan, camilerin kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı, mekan birliğini ruh birliğine dönüştüren mabetler olduğunu ifade etti.

"Yüce dinimiz camiler inşa etmeyi bir görev olarak yüklüyor"

Erdoğan, camilerin sadece ibadet mekanları olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Ezanlarıyla bütün insanlığı tevhide, kulluğa ve Allah'a çağıran, kubbesiyle müminleri birleştiren, mihrabıyla yüzleri ve gönülleri yüce Rabbimize döndüren hakikat merkezleridir. Yüce dinimiz biz Müslümanlara camiler inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. Bugün camiler inşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz.

Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Bu vesileyle genç, yaşlı bütün kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürmeye, camilerimizin temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyorum. Davetimize icabet eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."

"Devlet terörünün karşısında durmak vicdani bir zorunluluk"

Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırımın bir yılı geride bıraktığını hatırlatan Erdoğan, 50 bin masum Filistinli'nin şehit edildiğini, 100 bini aşkın kişinin yaralandığını söyledi.

Erdoğan, camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, üniversiteler ve pazar yerlerinin bombalandığını, İsrail yönetiminin Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ettiğini kaydetti.

İsrail yönetiminin katliam politikasını Lübnan'a taşıdığına işaret eden Erdoğan, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Bu kutsal mekandan bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namazgah Cami'sinde edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz etti.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelişinde arabasına karanfiller atıldı. Türk ve Arnavutluk bayrakları asılan Tiran Namazgah Camisi'nin açılışından önce Tiran Müftüsü ve Tiran Namazgah Camisi İmamı Gazment Bilal Teqja ile Büyük Çamlıca Camii Müezzini Enes Özsoy, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ve beraberindeki protokol üyeleri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Rama ile beraberindekiler daha sonra Tiran Namazgah Camisi'ne girerek incelemede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında ellerinde Türk bayrakları olan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan halkı selamladı.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı Okay Memiş de hazır bulundu.