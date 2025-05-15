Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gidiyor
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ziyaret gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın (16 Mayıs Cuma) Tiran'a bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Zirve'ye Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterleri katılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İş birliği- Ortak Eylem' temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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