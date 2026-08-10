Haberler

Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale destanının yazılmasında önemli bir merhale olan Anafartalar Zaferi'mizin 111'inci yılında Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur
Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın
Otomobilde sır ölüm: Savcılık harekete geçti

Otomobilde sır ölüm: Savcılık harekete geçti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Tuvaleti kullanmak için girdiği camide mahsur kaldı, taş atarak yardım istedi

Tuvaleti kullanmak için girdiği camide hayatının şokunu yaşadı