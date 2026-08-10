Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale destanının yazılmasında önemli bir merhale olan Anafartalar Zaferi'mizin 111'inci yılında Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."
Kaynak: AA