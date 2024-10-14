Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşması sonrası gündeme gelen yeni çözüm süreci tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

"ANA DİLİNİ KONUŞTUKLARI İÇİN..."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Erdoğan, "İnancını özgürce yaşayanlar, sırf inancından dolayı, sırf anadilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekilendi, ötekileştirildi. Vatandaşına üstten bakan, tehdit kaynağı gören bürokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet milletinin hizmetindedir" ifadelerine yer verdi.

"KÜRTLER DE ARTIK SİLAHLA ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ GÖRDÜ"

Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk de geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Yeni bir çözüm süreci olur mu?" sorusuna "Beklentiler, onurlu bir barışın sağlanması, Türkiye'nin tüm yurttaşlarını, Kürtler'i kucaklamasını isteyen bir politika izliyoruz. Bildiğiniz gibi ötekileştiren, yok sayan anlayış var. Yapılan açıklamalara değer veriyoruz. Kürtlerin bir halk olduğunu, hakları olduğunu içselleştiremezseniz hiçbir şey çözemezsiniz. İkincisi; Ortadoğu'nun ateş çemberi içinde olduğu bir dönemde kucaklayıcı bir politika şart. Biz de buna katılıyoruz. Demokratik bir anayasa gerekli! Bu sadece sözde olmaz. Bir tarafta siyasilerin toplumu da hazırlaması lazım. Toplumu, medyasıyla hazırlayamazsınız çözemezsiniz. Samimiyet testinden geçilmesi gerekiyor. Siyasetçilerin birbirleriyle sohbet edeceği bir ortamın olması değerli. Kürtler de bu işin silahla çözülemeyeceğini görmeye başladı. Atılacak doğru adımlar sonucunda sıkıntı da olmaz" demişti.