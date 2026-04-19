Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı'nı kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı'mızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz