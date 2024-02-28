Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki gençlerden birine kızdı: Önce dinlemesini öğren

31 Mart yerel seçimleri için mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Kütahya oldu. Konuşmasında ekonomiyle ilgili mesajlar veren Erdoğan, alandaki gençlerden birinin sözünü kesmesine sinirlendi.

"ÖNCE DİNLEMESİNİ ÖĞREN"

Erdoğan, Kütahya'ya yaptıkları hizmetleri anlattığı sırada sık sık "Reis, Reis" diye bağıran bir gence, "Delikanlı, önce dinlemesini öğren, dinlemesini öğren" diyerek çıkıştı.