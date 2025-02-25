Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezinde AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika