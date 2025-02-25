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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezinde AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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