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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığına geldi

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Hafta sonu çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Hafta sonu çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul Başkanlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İstanbul'daki temayül yoklaması sonrası gerçekleştirilen toplantıda 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya gelecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ise basına kapalı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul AK Parti Haberler

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