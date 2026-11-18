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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti hareketinde önemli olan isimler, makamlar, koltuklar veya payeler değildir. Bunlar birer vesile, vasıtadan ibarettir. AK Parti'de esas olan millete hizmettir, hizmet sevdasıdır"

Kaynak: AA