Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti hareketinde önemli olan isimler, makamlar, koltuklar veya payeler değildir. Bunlar birer vesile, vasıtadan ibarettir. AK Parti'de esas olan millete hizmettir, hizmet sevdasıdır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti hareketinde önemli olan isimler, makamlar, koltuklar veya payeler değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti hareketinde önemli olan isimler, makamlar, koltuklar veya payeler değildir. Bunlar birer vesile, vasıtadan ibarettir. AK Parti'de esas olan millete hizmettir, hizmet sevdasıdır"
Kaynak: AA