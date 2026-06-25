Erdoğan: İlkelerimizi benimseyen herkese kapımız açık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hem Türkiye hem de İslam alemi olarak bugün idrak ettikleri Aşure Günü ve muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtti.

"Bizim tasavvurumuzda üyelik, sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir"

AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri bulunmayan teşkilat gücüne sahip olduklarını, 11 milyon 500 bini aşkın üyeyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biri olduklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu bir defa açıkça söylemek isterim: Bizim tasavvurumuzda üyelik, sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Bu uğurda gerektiğinde yardan ve serden geçmek demektir. Her türlü fedakarlığı göze almak demektir. Bu milletin, bu ümmetin sorumluluğunu yüreğinde taşımak demektir. İdeallerimize gönül vermek, davamıza ömür vermek demektir. AK Parti'nin çelik çekirdeği, kaderini kaderimize, kavlini kavlimize, kalbini kalbimize rapteylemiş 11 milyon 500 bin kardeşimizin hepsi bir demektir. Bunun için her fırsatta şunu diyoruz: Biz, sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz, aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Özellikle bilinmesini isterim ki teşkilatçılık anlayışımızda üye kaydının yapıldığı an, millete hizmet mücadelesi başlamıştır. Bu anlayışla üyelerimizle irtibatımızı güçlendirirken bir yandan da esnaf, çarşı, pazar ziyaretleri ile milletimizle gönül bağımızı sağlam tutuyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizin misafiri oluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kendileriyle istişare ediyoruz."

"AK Parti'mize yönelik teveccüh, her seviyede katlanarak artıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye sayısında kırdıkları rekorun ardından 2026 senesini "mahalle çalışmaları yılı" ilan ettiklerini söyledi.

Daha fazla sayıda insana ulaşmak, mahallelerdeki varlıklarını daha da güçlendirmek amacıyla yoğun çalışma içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, tüm teşkilatın gayretiyle 2026 yılını, AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibarıyla büyütmek için fırsata çevirdiklerini belirtti.

"Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, mahalle başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum: Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'mize yönelik teveccüh, her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes, bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan, AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza 'Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.' diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz."

"86 milyonun hizmetkarı olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine göre siyasetin, millete tepeden bakan bir faaliyet alanı olmadığını dile getirdi.

Aksine toplumun siyasetin asli unsuru, sahibi, kurucu öznesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ister yerel düzeyde ister tüm ülke sathında siyaset felsefelerinin temelinde insan ve insana saygının bulunduğunu vurguladı.

Milletin her bir ferdinin eşit ve aynı değerde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oy versin veya vermesin, bizi desteklesin veya desteklemesin, hiçbir ayrım yapmadan aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Biz, siyaset yaparken de hizmet ederken de daima bu anlayışla hareket ettik. Karşımızdaki kim olursa olsun, saygıyı elden bırakmadık. Muhatabımızı rencide edecek, incitecek, gönlünü kıracak hiçbir davranışın içinde olmadık. Hazreti Mevlana'nın asırları aşan 'Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazu da toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol!' öğütlerini kendimize rehber eyledik. İşte bu anlayışla, bu ilkeler çerçevesinde sadece bize oy verenlerin değil 86 milyonun hizmetkarı olduk. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen AK Parti'yi milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte bu vasıflarımızdır. Bunları korumak ve gözetmek, hepimizin asli vazifesidir. Seçmenden oy isterken müşfik, mütevazı ve saygılı ama milletten yetkiyi aldıktan sonra kibirli, üstenci, incitici bir tavır, bizim tavrımız değildir."

(Sürecek)