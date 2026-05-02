Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak belirlediklerini belirterek "Aile ve Nüfus 10 Yılı, aileyi toplumun temeli, nüfusu ise milletimizin geleceğinin teminatı olarak gören güçlü bir devlet iradesinin tezahürüdür. Vizyon belgemiz ise insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yürüyen Türkiye vizyonunun yol haritasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, bazı verileri paylaştı.

Hanehalkı büyüklüğünün 30,08'e düştüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Tek kişilik hanelerin oranı ise yüzde 20,5'e ulaşmıştır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'e, hanımlarda 26'ya çıkarken, 20-24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı yüzde 79, erkeklerde yüzde 94'tür. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu endişe verici tablonun sadece Türkiye'nin meselesi olmadığına işaret ederek "Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok ülke yaşlanan nüfus, azalan doğum oranları ve çözülmeye başlayan aile yapısıyla karşı karşıyadır. Oralarla kıyaslandığında Türkiye hamdolsun çok iyi bir konumdadır. Örneğin, bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş, Avrupa'da 45'tir. Türkiye, Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı üç çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"2025 senesi, aile merkezli politikalarımızda bir dönüm noktası teşkil etti"

Hükümet olarak uzun bir süredir "güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum" şiarıyla oldukça geniş kapsamlı politikalar uyguladıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ismindeki 'aile' ifadesine bile tahammül edemeyen marjinal zihniyete rağmen çok önemli adımlar attık. 2025 senesi, aile merkezli politikalarımızda bir dönüm noktası teşkil etti. Aile ve Gençlik Fonu'nu önce deprem bölgemizde, ardından tüm Türkiye'de hayata geçirdik. 2026 yılında kredi tutarını artırdık ve şartları kolaylaştırdık. Yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz 150 bin liralık destek tutarını 200-250 bin liraya yükselttik. Genç çiftlerimize iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi sağlıyoruz. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğum yardımlarımızın tutarını yükselttik. Temmuz 2025'te Yarı Zamanlı Çalışma Yönetmeliği'ni yürürlüğe koyduk. Sosyal konutlardan yararlanmada üç ve daha fazla çocuklu ailelerimize öncelik tanıdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum iznini de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a değinerek "En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık iznini kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkardık. Ayrıca koruyucu aile olacaklara da 10 gün izin hakkı tanıdık. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Mayıs ayının son haftasını 'Milli Aile Haftası' olarak kutlayacağız"

2025 Aile Yılı ile ülke genelinde bir bilinçlenmeye vesile olduklarını ifade eden Erdoğan, aile ve nüfus meselesini toplumun ve siyasetin gündemine taşıdıklarını belirtti.

Erdoğan, bunu bir üst seviyeye çıkarmak istediklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu amaçla 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak belirledik. Aile ve Nüfus 10 Yılı, aileyi toplumun temeli, nüfusu ise milletimizin geleceğinin teminatı olarak gören güçlü bir devlet iradesinin tezahürüdür. Vizyon belgemiz ise insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yürüyen Türkiye vizyonunun yol haritasıdır. Belgemizi birbirini tamamlayan beş stratejik öncelik üzerine bina ettik. Birinci stratejik önceliğimiz, aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz, evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz, doğurganlık hızının arttırılmasıyken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır. 10 yılın önceliklerini hayata geçirmek için araştırma, kurumsal kapasite, mevzuat, iletişim ve diplomasi cephelerinde de çalışmalar yürüteceğiz. Bundan böyle mayıs ayının son haftasını 'Milli Aile Haftası' olarak kutlayacağız, toplumsal farkındalığın artırılmasını sağlayacağız."

Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarını, bütçelerini, performans hedeflerini aile ve nüfus eksenini ihtiva edecek biçimde geliştireceklerini aktaran Erdoğan, bunun en üst düzeyde takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyon belgesinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Programdan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la program öncesi "2025 Aile Yılı" kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Anadolu Ajansı işbirliğinde düzenlenen "Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması Sergisi"ni gezdi.

"Aile ve Nüfus On Yılı" vizyon tanıtım filminin izletilmesiyle başlayan programda, Bakan Göktaş da konuşma yaptı. Bakan Göktaş'ın konuşmasından sonra "Türkiye'nin ritmi: Hikayemiz Yarım Kalmayacak" isimli video gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitabının ardından Bakan Göktaş, Orta Asya'daki Pazırık kurganlarında bulunmuş, Hunlara ait olan ve halıcılık tarihinin en eski örneği kabul edilen "Pazırık Halısı"nı takdim etti.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da aileyi ve ondan neşet eden yeni nesilleri simgeleyen, Sıfır Atık vizyonuna dayalı olarak geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen "Hayat Ağacı Kökü, Aile Gücümüz Nüfus" adlı eseri hediye etti.

Hediye takdiminin ardından 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Fedakarlık ve Vefa Ödülü'nü şehit yakını Özlem Emir ile Kıvanç Emir, işitme engelli aile Gizem, Burak ve çocukları Okan Ali Uyanık, koruyucu aile Merve ve Seydullah Yuyucu ve dört kuşak aile olan Ahmet Demirci, Metin Demirci, Havva Demirci, Gülşah Doğan, Murat Doğan ve Eren Doğan aldı.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak yuva kuran Fatima-Şahin Alkan ve çocukları Ali Asaf, Genç Aile Ödülü'ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çifte ayrıca hediye verdi.

Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması birincilik ödülünü Ercüment Öztürk, "Aile" temalı kısa film yarışmasının birincilik ödülünü de Mehmet Ali Alkış aldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yayman ve Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve davetliler katıldı.

Program aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

