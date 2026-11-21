Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. İstanbul Adli Tıp binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası sosyal tesisini dönüştürdük."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. İstanbul Adli Tıp binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası sosyal tesisini dönüştürdük."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı