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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da seçim ofisinin açılışına telefonla bağlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Abdipaşa beldesindeki seçim ofisinin açılışına telefonla bağlanarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, Abdipaşa halkına 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi ve AK Parti'nin zaferle çıkacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesindeki seçim ofisinin açılışına telefonla bağlandı.

Bakan Yumaklı, Abdipaşa'daki seçim irtibat ofisinin açılışı konuşması için kürsüye çıkmaya hazırlandığı esnada telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdipaşa Beldesin'de bulunduğunu söyledi. Abdipaşalılara hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, "Bugüne kadar Abdipaşa'nın duruşu neyse inşallah 31 Mart'ta da o olacaktır. 31 Mart 31 Mart'ta da sandıkları patlatırcasına inşallah AK Partimiz zaferle çıkacaktır. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah' diye konuştu.

Erdoğan'ın mesajının ardından Bakan Yumaklı, telefonla konuşmasını sürdürdü. Erdoğan'ın konuşmasının ardından bir partilinin 'Nasiplisin Başkan" söylemi ise alandakileri güldürdü.

Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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