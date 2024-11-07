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Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj

Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, seçim zaferi dolayısıyla kendisini tebrik etti. Erdoğan'ın görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini ilettiği bildirildi.

ABD'de seçim heyecanı sona erdi. Donald Trump, Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir zaferle yeniden başkan seçilen Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

"YENİ DÖNEMDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de başkan seçilen Trump'ı tebrik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bismillah, bırakalım da adam mazbatasını alsın:-)

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Haber YorumlarıTatanka İyotanka:

mektup gönderseydi

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Haber YorumlarıAlkurt:

Hayırlısı ne ise o olsun

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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Trump vizeyi kaldırsa ülkede birtane vatansever kalmaz

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