Haberler

Erdoğan-Trump görüşmesi: Suriye ve Lübnan gündemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonla görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye'de ateşkes, Lübnan'daki durum ve NATO Zirvesi ele alındı. Erdoğan, San Diego'daki cami saldırısı için taziye iletti.

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, liderlerin Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları el aldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölgemiz için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor!
Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı

Satın alması için kendisine teklif edilen kulübün ismini verdi

Trump: Sert bir şekilde vurabiliriz

Trump yine tehditleri sıraladı: Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa...
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı

Şaşkına çeviren anlar! Bir anda gençleri tokatlamaya başladı
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı