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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda yaptığı görüşmede Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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