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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abbas bizzat burada bulunamazsa da bizler özgür, egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz. Filistin devletini henüz tanımamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abbas bizzat burada bulunamazsa da bizler özgür, egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abbas bizzat burada bulunamazsa da bizler özgür, egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz. Filistin devletini henüz tanımamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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