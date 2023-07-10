Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Vilnius'ta bir araya geldi. NATO Zirvesi öncesi liderlerin diplomatik temasları devam ediyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir araya geldi

VILNIUS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın ve çarşamba günü düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi liderlerin diplomatik temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.