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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan coşkulu karşılama

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan coşkulu karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar: "Bu şarkı burada bitmeyecek Başkanım" Oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar: "Bu şarkı burada bitmeyecek Başkanım"

İSTANBUL - Oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi. Erdoğan coşkulu kalabalığın alkış ve tezahüratları eşliğinde Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ankara Politika Haberler

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