Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan coşkulu karşılama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan coşkulu karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar: "Bu şarkı burada bitmeyecek Başkanım" Oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar: "Bu şarkı burada bitmeyecek Başkanım"
İSTANBUL - Oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi. Erdoğan coşkulu kalabalığın alkış ve tezahüratları eşliğinde Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Politika