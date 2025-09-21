Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'ne gelişi sırasında Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Havalimanında Türkiye'nin Washington Büyükeçisi Sedat Önal, Türkiye'nin BM Daimi Temsilicisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra New York'ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı Türkevi'ne geçti. Erdoğan, Türkeli önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler önce Türkevi önüne gelen Türk vatandaşları, Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. "Erdoğan" sloganları atan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalık arasında bulunan bir bebeği kucağına alarak sevdi. - NEW YORK