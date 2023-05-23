Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'da sevgi seli

MALATYA - Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sora deprem bölgesine yaptığı ziyaretler çerçevesinde bugün de Malatya'ya geldi. Malatya Erhaç Havaalanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim otobüsüyle halkla buluşacağı yere doğru yola çıkarken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Güzergah boyunca vatandaşlar Erdoğan'ı görmek için birbiriyle yarışırken, vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.

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