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Erdoğan'a Bişkek'te Dombra Sürprizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te konaklayacağı otelin önünde Dombra şarkısıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te konaklayacağı otelin önünde Dombra şarkısıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manas Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından konaklayacağı otele geçti. Erdoğan'ın Sheraton Bişkek Otel'e varışında Dombra şarkısı çalındı. Erdoğan otel girişinde Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mustafa Kemal Ökem'in eşi Zeynep Gülden Ökem, büyükelçilik personeli ve otel müdürü tarafından karşılandı. Erdoğan'a daha sonra çiçek takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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