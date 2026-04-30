Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler, Kenya, Peru, Rusya, Kolombiya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR'ı, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri'yi, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Moreles'i, Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin'i ve Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı