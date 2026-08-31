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Erdoğan, Göçebe Oyunları'nda Türkiye Kortejini Selamladı

Erdoğan, Göçebe Oyunları'nda Türkiye Kortejini Selamladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena’da düzenlenen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni’nde geçiş yapan Türkiye kortejini selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nde geçiş yapan Türkiye kortejini selamladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni, ülkelerin kortej yürüyüşleriyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen törende ayağa kalkarak Türkiye kortejini selamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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