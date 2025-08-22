Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celal Bayar'ı Ölüm Yıl Dönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı 39'uncu ölüm yıl dönümünde rahmetle andı. Erdoğan, Bayar'ın çok partili siyasi hayata geçiş sürecine katkıları ve Milli Mücadele'deki rolünü vurgulayarak, onun anısını saygıyla yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayar'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Milli Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
