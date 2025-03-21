Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Mart'ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak Parlamento'ya sunmaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Mart'ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak Parlamento'ya sunmaya hazırım".
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 21 Mart'ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak Parlamento'ya sunmaya hazırım". - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika