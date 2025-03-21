İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Mart'ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak Parlamento'ya sunmaya...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Mart'ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak Parlamento'ya sunmaya hazırım".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 21 Mart'ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak Parlamento'ya sunmaya hazırım". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title