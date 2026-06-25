Erdoğan: 28 Şubat zihniyeti canlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı