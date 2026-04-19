Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Başarılı bir performansla TFF 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u, tüm Batmanlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezonda Batman Petrolspor'a TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz