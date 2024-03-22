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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle iftarda buluştu

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli Düşünce Derneğinin düzenlediği iftar programında Türk cumhuriyetlerinden gelip Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara'da faaliyet gösteren Yerli Düşünce Derneği, Ramazan ayına denk gelen 21 Mart Nevruz Bayramı vesilesiyle uluslararası öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Afganistan, İran ve pek çok ülkeden Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen öğrenciler de iftar programında yer aldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, tüm Türk dünyasının 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, bütün insanlığın barış ve esenliğine vesile olmasını diledi. Topçu, "Yine 21 Mart 2014, Ukrayna toprağı ve Tatar Türklerinin kadim yurdu Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından işgal ve ilhak edilmesinin 10'uncu yılıdır. Türkiye bu yasa dışı işgal ve ilhakı devleti ve milletiyle asla kabul etmedi ve etmeyecektir. Çünkü Kırım Tatarsız, Tatar Kırımsız olamaz" diye konuştu.

Topçu, 21 Mart'ın ayrıca 'Irk Ayrımı ile Mücadele Günü' olduğuna dikkati çekerek, "Nevruz Bayramı'nın ve '21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü'nün başta Filistin, Doğu Türkistan, Arakan olmak üzere ırkçılığın, savaşların, soykırım ve işgallerin olmadığı, barışın, adaletin, hoşgörünün hakim olduğu bir dünyaya vesile olması dileğiyle sözlerime son veriyor, bu güzel iftar sofrasında bizleri bir araya getiren Yerli Düşünce Derneğinin değerli başkanı Metin Gündoğdu Bey'e teşekkür ediyor, sevdiklerinizle nice Ramazanlara erişmeniz dileğiyle sizleri tekrar saygı ile selamlıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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