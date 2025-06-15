Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 'Azerbaycan 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü' paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan'ın "15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan'ın "15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topçu mesajında, "Can Azerbaycan'ın, "15 Haziran Milli Kurtuluş Günü"nü en kalbi dileklerimle kutluyor, vatanı, milleti uğrunda şehadetle ve gazilikle buluşan tüm kahramanları rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Türk Dünyasının büyük evladı, modern Azerbaycan'ın mimarı, milli lideri, Haydar Aliyev'i saygı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.30 yıllık haksız, hukuksuz işgali sona erdirerek, Karabağ'ı, Bakü'ye kavuşturan,44 günlük zaferin muzaffer Başkomutanı Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i, kahraman askerlerini ve asil Azerbaycan halkını en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Bu vesile; Azerbaycan'ın ve Türk-İslam coğrafyasının bir tamamında, vatanı ve milletinin ikbali ve istikbali için evlatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizin babaları ile birlikte, bihakkın baba olan, bütün babaların 'Babalar Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara hayırlı, huzurlu ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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