Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, savcı cinayeti için CHP lideri Özel'i suçladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, savcı cinayeti için CHP lideri Özel'i suçladı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, savcı cinayeti için CHP lideri Özel'i suçladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayeti için CHP lideri Özgür Özel'i suçladı. Saral "Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu" dedi.

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bir restoranda 19 yaşındaki husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral ise savcı cinayeti için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i suçladı. Saral, Kayhan cinayetinden Özel'i sorumlu tutarak "Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!" dedi.

"SALDIRININ ZEMİNİNİ SAVCILARI HEDEF GÖSTERENLER HAZIRLADI"

Saral'ın paylaşımı şöyle: "İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı bıçaklanarak katledildi. Bu alçakça saldırının zeminini, savcıları hedef gösterenler hazırladı! Her kürsüye çıktığınızda yargıyı aşağıladınız, hâkim ve savcıları itibarsızlaştırdınız. Savcı kürsüde kayboldu" diyerek alenen hedef gösterdiniz! Bugün bir savcının kanı döküldüyse, bu sadece bireysel bir saldırı değil, sizin sorumsuz ve tahrik edici dilinizin toplumu getirdiği noktadır.

"SÖZÜNÜZ KAN OLDU"

Bu ülkede kimse sizin siyasi hesaplarınız uğruna ölmemeli! Yargıya parmak sallayanlar, hukuku çökertir. Savcıyı hedef gösterenler, suça ortak olur. Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, savcı cinayeti için CHP lideri Özel'i suçladı

Ulan milletin aklıyla alay etmek bu olsa gerek. Bu adam cumhurbaşkanı danışmanı olmuş özelliği ney ülkenin en büyük en geniş devlet destekli mafya ailesi mensubu sarallardan olması.Çökmedikleri ticaret erbabı kalmış değil, işlemedikleri cinayet yok

yoaaamınaa

