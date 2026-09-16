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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Husilerin Mekke çevresinde önlenen İHA saldırısını lanetledi:

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- "Gerilimi tırmandıran, bölgesel istikrarı zedeleyen ve mukaddes değerlerimizin huzurunu hedef alan saldırılar derhal son bulmalıdır"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Husilerin ??????? Mekke çevresinde önlenen İHA saldırısını lanetleyerek, "Gerilimi tırmandıran, bölgesel istikrarı zedeleyen ve mukaddes değerlerimizin huzurunu hedef alan saldırılar derhal son bulmalıdır." ifadesini kullandı.

Kılıç, NSosyal hesabından Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistan'ın kalbinde, bütün Müslümanların gönlünde müstesna bir yere sahip olan Mekke-i Mükerreme'yi hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetlediğini belirten Kılıç, Haremeyn-i Şerifeyn'in kutsiyetine ve güvenliğine yönelen bu saldırının kardeş Suudi Arabistan halkıyla birlikte tüm İslam alemini derinden yaraladığını aktardı.

Mukaddes beldelerin huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir girişimin mazur görülemeyeceğini, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu menfur saldırı karşısında Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor, kardeş Suudi Arabistan halkına ve İslam alemine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daima vurguladığı üzere, bölgemizin yeni çatışmalara değil; aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Gerilimi tırmandıran, bölgesel istikrarı zedeleyen ve mukaddes değerlerimizin huzurunu hedef alan saldırılar derhal son bulmalıdır."

Kaynak: AA
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