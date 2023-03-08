Daha önce cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunan Ersan Şen, bu defa gözünü Adalet Bakanlığı'na dikti!

Millet İttifakı içerisinde yaşanan krizin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altı'lı Masa'ya geri döndü.

Masaya dönen İYİ Parti'nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasının akabinde Ersan Şen, "Dağılan masanın toplanmasına yardım ettim" derken, hedefini farklı yöne çevirdi.

"ADALET BAKANI OLARAK HİZMET ETMEK İSTERİM"

Adalet Bakanı olma isteğini Show Haber'e değerlendiren Şen, "Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet isterim" şeklinde konuşurken, "Buna kimse kapıyı kapatamaz" dedi.

"KEŞKE DEVAM EDEBİLSEYDİM"

Ayrıca, cumhurbaşkanı adayı olma isteğiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, "Keşke devam edebilseydim. Devam edebilsek olabilir de olmayabilir de. Kompleksim yok, kendimi aşağıda görmüyorum" ifadelerini kullandı.