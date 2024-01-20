Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Silivri Belediye Başkan Adayı ise Volkan Yılmaz oldu.

CUMHUR İTTİFAKI SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

İstanbul Silivri ilçesinin Kâmiloba Mahallesi'nde 7 Ocak 1972 tarihinde dünyaya gelen Volkan Yılmaz, öğrenim hayatına Büyükçekmece'de başlamış ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamlamıştır.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde bulunan Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerine sahiptir ve Silivrispor forması da giymiştir. Ayrıca, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

SİYASET HAYATI

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) aktif olarak görev alan Yılmaz, Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve 2012-2019 yılları arasında MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi olarak görev yapmıştır.

25. ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel yönetimler seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığı'na seçilen Volkan Yılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yılmaz, 31 Mart 2024 Seçimlerinde Silivri'den Cumhur İttifakı tarafından bir kez daha aday gösterildi.