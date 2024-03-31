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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Oyunu Kullandı

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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Armutalan Mahallesi'ndeki Ahu Hetman İlk ve Ortaokuluna gelen Yazıcı, eşi, kardeşi ve annesiyle ailesiyle birlikte 1180 numaralı sandıkta oy verdi.

Kendi açılarından çok güzel bir seçim süreci yaşadıklarını aktaran Yazıcı, kendilerine destek veren herkese sonsuz şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye ve Marmaris için hayırlı bir seçim olmasını dileyen Yazıcı, "Marmaris gerçekten de her şeyin en iyisine layık. Marmaris'e güzel gelecek diye düşünüyorum. Biz bir rekabet getirdik bu rekabet inşallah Marmaris'e fayda getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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