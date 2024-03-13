Cumhur İttifakı'nın Dikili adayı Sema Akıncı projelerini tanıttı
Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı, projelerini anlattı.
Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı, projelerini anlattı.
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Akıncı, tüm ilçeye doğalgaz sağlayacaklarını belirtti.
Gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılacağı, eğitim alacağı ve yeteneklerini geliştirebileceği gençlik merkezleri kuracaklarını ifade eden Akıncı, sanayi esnafına destek sağlayacaklarını anlattı.
Akıncı kadınların el becerilerini geliştirebilecekleri atölye ve kurslar düzenleyeceklerini ifade ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verileceğini kaydetti.
İlçeye 12 halı saha inşa edeceklerini aktaran Akıncı, çiftçilere teknik destek sağlayacaklarını dile getirdi.