Cumhur İttifakı'nda kriz mi var? Bahçeli'nin "ortak liste" açıklaması kafaları karıştırdı

MHP lideri Bahçeli, seçimlerde AK Parti ile ortak liste yapılacağı iddialarını yalanladı. MHP'nin seçime kendi adayları ve logosuyla gireceğini açıklayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı'ndaki Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken MHP'nin buna tevessül etmesi mantıklı olmaz" dedi. Bu açıklama MHP'nin yeni seçim yasasındaki ortak liste avantajını kaybettiğine ve ittifakta bir krizin olabileceği yorumlarına neden oldu.

Seçimlere artık sayıla günler kala ittifaklar da son halini aldı. Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağını açıklamıştı. Mhp'nin ise AK Parti ile ortak liste ile seçimlere gireceği iddia edilmişti.

MHP KENDİ LOGO VE ADAYLARIYLA SEÇİME GİRECEK

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iddialara ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Seçimlere kendi logo ve adaylarıyla katılacağını söyleyen Bahçeli, "Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir. Üstelik kara kampanya üretim ve servisi cesamet kazanmıştır. Cumhur İttifakı'nı oluşturan 4 partiden 2'si olan; Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağı da yakın bir tarihte ilgililerin beyanıyla tescillenmiştir. Elbette bu takdir ve tercih mezkur partilerin kendi bileceği bir şeydir." dedi.

"MANTIKLI VE MAKUL BİR SEÇENEK OLMAYACAKTIR"

Bahçeli açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı'nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır."

İTTİFAKTA KRİZ İDDİASI

Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından siyaset kulislerinde bazı söylemler dillendirilmeye başlandı. Buna göre MHP'nin seçimlere kendi amblem ve listesi ile girmesi sonrasında, çıkarılan yeni seçim yasasındaki ortak liste avantajını kaybettiğine dikkat çekildi. Bu durum da ittifakta bir krizin olabileceği yorumlarına neden oldu.

YENİ SEÇİM YASASI NE DİYOR?

Yeni yasayla beraber milletvekili hesaplamasında da değişiklikler yaşanacak. Mevcut durumda ittifakın toplam oyunun barajı geçmesi halinde oylar ittifak içinde toplanıyor ve ittifakta yer alan partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları da ittifak içinde aldıkları oya göre belirleniyordu. İki milletvekilinin seçileceği bir bölgede, en fazla oy alan üçüncü parti, ittifakın artık oyuyla ikinci partinin önüne geçip milletvekili çıkarabiliyordu.