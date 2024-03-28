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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Tosun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları öğrencilerinin sahnelediği "Bernarda Alba'nın Evi" oyununu izledi.

Yoğun seçim çalışmalarına kısa bir sanat molası vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen Tosun, 31 Mart'ta göreve gelmesi durumunda ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını Antik Tiyatro'da, Bodrum'un şanına yakışır şekilde kutlayacaklarını söyledi.

Gittiği bazı bölgelerde vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa süreli "halk buluşmaları" gerçekleştiren Tosun, Bodrum halkından 5 yıllığına yetki istedi.

Mehmet Tosun, bazı belediye meclis üyesi adayları ile birlikte zaman zaman Bodrum Belediyesi'nin hizmet birimlerine de ziyaretler gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tosun, burada yetkililerden çalışmaları ile ilgili bilgi alarak Belediye personeliyle sohbet etti.

Mehmet Tosun, Bodrum Sanayi Sitesi esnaflarının organize ettiği kahvaltı etkinliğine de katıldı. Burada, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ile birlikte esnafın sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinleyen Tosun, 31 Mart'ta göreve seçildikleri takdirde Sanayi Sitesinin çehresini değiştireceklerini söyledi.

Esnaf buluşmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret eden Tosun, buradan MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giderek Sahne Sanatları Öğretim Üyeleri ve öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro oyununu izledi.

Tiyatroya emek ve gönül veren tüm sanatçıların ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü gününü kutlayan Tosun, burada Bodrum'u kültür ve sanat kenti yapmak amacıyla hazırladıkları projeleri anlatma fırsatı da buldu.

Tosun, ardından Koyunbaba ve Gümüşkaya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki ziyaretlere AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile İlçe Başkanı Hacı Dalda da katıldı.

Esnafla dertleşen ve bölgedeki siteleri tek tek gezen Tosun, muhtarlardan da bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Mehmet Tosun, Gümüşlük'teki sitelerin yoğun olduğu bölgelerde çocuk parkı ve spor alanı gibi donatıların olmamasını da büyük bir eksiklik olarak gördüğünü ifade ederek, göreve gelir gelmez gereğini yapacaklarını söyledi. Tosun, Bodrum'un en fazla ulaşım sıkıntısı yaşayan mahallelerinden biri olan Gümüşlük'ün toplu taşıma olanaklarını da geliştirme sözü verdi.

Mumcular'ın Kemer Köyü'nde hemşerileriyle birlikte iftar yemeğine katılan Tosun, babasının elini öpüp hayır duasını aldı, akrabalarıyla hasret giderdi. Tosun, Karaova'nın her bir mahallesine spor alanlarından çocuk parklarına kadar yaşamı kolaylaştıracak her bir yatırımı planladıklarını belirterek, "Önce altyapı ve yol sorunlarımızı çözeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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