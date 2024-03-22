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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Tosun, Konacık, Eskiçeşme, Yeniköy, Türkkuyusu ve Umurça mahallelerinde esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bodrum kent merkezini eski günlerdeki görkemine ve yaz kalabalığına yeniden kavuşturma sözü veren Mehmet Tosun, Bodrum Antik Limanı'nın dip temizliğinden, yaz aylarında kokusu tüm Marina bölgesini saran kanalizasyon sorunlarına kadar her konuda çözümle geldiklerini belirtti.

Tosun, "Bodrum esnafını, turizmcisini, özlediğimiz, gelir durumu ve harcama kapasitesi yüksek turizm potansiyelleriyle yeniden buluşturacağız." diyerek, turizmi baltalayan su, altyapı ve yol gibi sorunları derhal çözeceklerini ifade etti.

Her 1 Nisan'da kenti tertemiz, yapıp turizmcilere, esnafa teslim edeceklerini kaydeden Tosun, şöyle konuştu:

"Çünkü belediyecilik böyle yapılır. Antik Tiyatro'nun önünden geçen karayolunu altında arkeolojik kalıntı olmaması durumunda yer altına alacağız arkeolojik kalıntıların tespit edilmesi durumunda ise arka kısmından, Antik Tiyatroya zarar vermeyecek şeklide tünel geçişli bir alternatif yol projesi hazırlayarak, kara yolları ile birlikte yapımını gerçekleştireceğiz. Antik Tiyatro'nun önündeki mevcut yolun bulunduğu bölgeyi meydan ve seyir terası olarak düzenleyerek, Antik Tiyatro ile Bodrum şehir merkezini buluşturacağız. Burası turistlerin yaya olarak gezebileceği, oradan da yine yürüyerek merkeze inebileceği, tarihine ve mazisine yakışır bir alan olacak."

Tosun, esnaf gezisinin ardından Eskiçeşme Mahallesi Muhtarı Gözde Sinop, Türkkuyusu Muhtarı Bahattin Aşkın ve Umurca Muhtarı Zeynep Finikelioğlu'nu da ziyaret etti.

Tosun daha sonra Bodrumlu Ethem Demiröz'ü de evinde ziyaret ederek duayen turizmcinin "Hatıralar" adlı kitabını imzalattı.

Kaynak: AA / Politika

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