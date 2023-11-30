Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Demirbaş, Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ndeki sosyal tesiste düzenlene toplantıda, belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği projeler ile hedeflerini anlattı.

Göreve geldiğinde sorun olan dernek binalarının mülkiyet meselesini çözdüğünü anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Yıldırım Beyazıt Mahallemize kapalı semt pazarı yaptık. Mahallelerimize yaklaşık 15 yeni park yaptık, eskilerini revize ettik. İlçemize yaklaşık 130 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdık. 8 halı saha, 9 basket sahası, tenis kortu, yüzme havuzu yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Mahallelerimize köy fırınları yaptık. 19 köyümüze doğal gaz götürdük. Lojistik merkezine 12 sera kurarak burada yetiştirdiğimiz 2 milyon 150 bin fideyi çiftçilerimize hibe olarak verdik. İlçeme hizmet etmek için bir dönem daha göreve talip olduğumu paylaşmak istiyorum."