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Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil

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Türkiye 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere kilitlenirken, son günlerde İsmailağa Cemaati ile yaşadığı kavga ile gündemde olan Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak bir açıklama geldi.

CÜBBELİ AHMET PAYLAŞIM YAPTI

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi bir paylaşımda bulunarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etti.

"ÜLKEYİ BUNLARA MI TESLİM EDELİM"

Ünlü söz konusu videoda şunları söyledi; "Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur.

"GÜNAHKAR OLUR AZABA GİDERLER"

Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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