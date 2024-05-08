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Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet, "Özgür Özel hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Hapishanede bir sorun yaşarsan bana mektup yazabilirsin dedi. TBMM kartını verdi. Kendisiyle bir hukukumuz var, biz de vefasız biri değiliz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi hakkında farklı kişilerin yaptığı övgülerle ezber bozuyor. Cübbeli Ahmet Hoca, cezaevinde bir süre tutuklu bulunduğu sırada kendisini ziyarete gelen isimlerden birinin de Özgür Özel olduğunu söyleyerek görüşme sırasında aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

"VEFASIZ DEĞİLİZ, DAHA TERBİYELİ KONUŞMAM LAZIM"

Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim kaç kere hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım. Peygamberimizin, Yahudi bir komşusu var. Özgür beye Yahudi dedi demesinler. Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona gönderirdi. Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi, bir sorun yaşarsan bana mektup yazabilirsin dedi." ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ'TA ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ta geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Özel'i başarılı bulduğunu söyleyen Arınç, CHP lideriyle geçmişte yaşadığı anısını da paylaştı. Özel'in baş sağlığı dilemek için bir yakınının cenazesine geldiğini belirten Arınç "Cenazede Özgür Özel'i gördüm. AK Parti'den bir tane vekil yoktu. Bunu hayatım boyunca unutmam" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (14)

can erdemir:

Bu adam iyilik meleği gibi her düşene gitmiş. Ya çok iyi kalpli ya da küresel sistem yeni başkanını seçti.

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sade vatandaş:

özeli adeta kanatlandırıp uçuracaklar ama uçurduktan sonra kanatlarını koparabilirler

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Hasan Sabri Tüçel:

Cübbeli iktidardan ümidi kesmiş belli. Yanaşacak liman arıyor.

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AHMET ERDEM KARACA:

Geleceğin Cumhurbaşkanı Hayırlı olsun.

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Kenn:

Biraz da böyle güzel anılarınızı anlatın be hep efendim şunlar söyle bunlar böyle vatandaşı toplumu gerdirmeye ne gerek var hepimiz insanız

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şaziye kablan:

Bu kadar parlatma hayra alamet değil.

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haksız mıyım:

özgür özel, DEVLET TARAFINDAN ayar görmektedir. erdoğan, bahçeli görüşmesi boşuna değildir. eğer meşru olarak bu ülkede hangi seviyede idareci olacak olan varsa devlet, onu gereği çizgiye çeker.baykal, klasik devletçi sol liderdir mesela. o çizgiye gelmeyen bir yere de gelemez. bu devlet farklı farklı kılıflar altında, boş hamasetle ite kopuğa, bölücüye bırakılamaz. Allah, devleti korusun.

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sinan çayırcı:

Vay be . Cübbeli de özgür dedi . Oyun kurulmuş da bizim haberimiz gene yok her zaman ki gibi .

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faruk merttürk:

Özgür Özel operasyonu devam ediyor.

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Murat Celik:

kusura bakma Cübbeli amca birileri yedisinde neyse yetmişinde de aynısıdır

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