Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi hakkında farklı kişilerin yaptığı övgülerle ezber bozuyor. Cübbeli Ahmet Hoca, cezaevinde bir süre tutuklu bulunduğu sırada kendisini ziyarete gelen isimlerden birinin de Özgür Özel olduğunu söyleyerek görüşme sırasında aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

"VEFASIZ DEĞİLİZ, DAHA TERBİYELİ KONUŞMAM LAZIM"

Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim kaç kere hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım. Peygamberimizin, Yahudi bir komşusu var. Özgür beye Yahudi dedi demesinler. Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona gönderirdi. Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi, bir sorun yaşarsan bana mektup yazabilirsin dedi." ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ'TA ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ta geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Özel'i başarılı bulduğunu söyleyen Arınç, CHP lideriyle geçmişte yaşadığı anısını da paylaştı. Özel'in baş sağlığı dilemek için bir yakınının cenazesine geldiğini belirten Arınç "Cenazede Özgür Özel'i gördüm. AK Parti'den bir tane vekil yoktu. Bunu hayatım boyunca unutmam" dedi.