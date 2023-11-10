Çorum'da DEAŞ Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şahısların il merkezindeki adreslerine düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM