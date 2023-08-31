Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, suç oranlarındaki artışı değerlendirdi

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yeni adli yıl açılışı öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, Çorum'da suç oranlarında yaşanan artışı değerlendirdi. Bektaş, silah kullanımının Çorum'un en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, düğünlerde havaya silahla ateş açılmasının son bulması gerektiğini ifade etti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yeni adli yıl açılışı öncesi gazetecilerle makamında bir araya geldi.

Bektaş, yaptığı açıklamada, Çorum'da suç oranlarında yüzde 20 artış olduğunu, artışın Çorum'a özgü olmadığını, bütün illerde benzer durumun görüldüğünü söyledi.

Çorum'un en büyük sorunlarından birinin silah kullanımı olduğunu ve silahların çoğunlukla ruhsatsız olduğunu belirten Bektaş, " Çorum'da silahlı eylemler tehdit, kasten yaralama olabilir, neredeyse tamamını gözaltı yapıyoruz. Yarısından çoğu tutuklanıyor. Ben birçok adliyede çalıştım, bu kadar silah kullanmaya tutuklama tedbiri ilk kez Çorum'da görüyorum. Bu sorunun çözümü adliyenin bu adamı tutuklaması değil. Bu bir kültür meselesi. Tabanda sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversiteyle diğer birimlerle bir araya gelerek 'silah kullanma nasıl azaltılabilir, buna neden bu kadar insanlar müracaat ediyor' bunun tartışılması lazım." dedi.

Düğünlerde havaya silahla ateş açılmasının da son bulması gerektiğine vurgu yapan Beştaş, "Ben buna cahiliye dönemi alışkanlığı diyorum. Düğünlerde bu kadar yaygın silah kullanılması, tabii ki Türkiye'nin diğer yörelerinde de var ama Çorum'a yakışmıyor bu. Bunun bir şekilde son bulması lazım. Bi yılda Çorum'da 2 kişi yorgun mermi isabet ettiği için hayatını kaybetti. Kolluğumuzun, savcılığımızın üstün çabasıyla failleri bulduk ama giden can geri gelmiyor. Silah kullanma alışkanlığını bir şekilde bırakmamız lazım. Bu adli yöntemlerle polisiye yöntemlerle tabii ki azaltılacaktır ama kesin çözüm için diğer tüm sivil toplum kuruluşlarının bu konuda çalışma yapması lazım. Yeni valimiz geldi. Sayın Valimiz ve Emniyet Müdürümüz, bu konuyu onlarla konuştuk. Önleyici tedbir anlamında biraz daha işi sıkı tutacaklarını söylediler. İnşallah kısa zaman içerisinde Çorum'da silah kullanımı biraz daha aşağı seviyelere düşer." diye konuştu.

Bektaş, başsavcılık olarak asıl işlerinin soruşturma yapmak olduğunu belirterek, "Geçen sene 25 bin hazırlıkla kapattık, bu Çorum için tarihi bir rekordur. 25 bin hazırlık ve yüzde 97 evrak çıkarma başarısı yakaladık. Bütün personelimizin emeği var. Şu anda savcı sayımız eksik olmasına rağmen bu oran Çorum tarihinin rekorudur. Bir yandan da Adalet Sarayımızı fiziki olarak daha Çorum'a yakışır hale getirebilmek için pek çok çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.