Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunması amacıyla kurulan araştırma komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

TBMM'de Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Aydoğdu, hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı