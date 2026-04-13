Çin Komünist Partisi heyetinden CHP'ye ziyaret

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin, parti genel merkezinde CHP ile ikili işbirliğini geliştirmek ve temasları artırmak amacıyla görüşmelerde bulundu. Jin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Çin'e davet etti.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin ve beraberindeki heyet, CHP'yi ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Çinli heyet, parti genel merkezine gelerek CHP Dış İlişkiler ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ile CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Yüksel Mansur Kılınç ile bir araya geldi.

Görüşmede, CHP ile Çin Komünist Partisi arasındaki diyaloğun ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı temasların artırılması konuları ele alınırken, küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Jin, ziyaret vesilesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne davet etti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Haberler.com
500

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü

İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı