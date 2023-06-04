Çiçeği burnunda bakan geçmiş dönemde yapılanları överken Mustafa Varank araya girdi: Bunları ben saydırmadım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine Mustafa Varank'ın esprili sözleri damga vurdu. Yeni bakan Mehmet Fatih Kacır geçmiş dönemde yapılanları bir bir sıralarken Varank araya girip, "Ben Fatih'e say demedim, o kendi sayıyor" dedi.

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Varank ile Kacır arasında yaşanan diyalog törendeki ciddi havayı dağıttı.

BİR BİR ANLATIRKEN VARANK ARAYA GİRDİ

Bakan Kacır geçmiş dönemde hayata geçirilen projeleri, "Uzaya milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdağan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. TSE'mizin en büyük kalite kampüsünün temellerini bu dönemde atmış olduk. KOSGEB'in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık..." şeklinde anlatırken, Mustafa Varank araya girdi. Varank'ın "Ben Fatih'e say demedim, o kendi sayıyor" sözleri salondakileri güldürdü.