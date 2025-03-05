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ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı

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CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkana Donald Trump'ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımının ve askeri yardımın durdurulması talimatı verdiğini açıkladı.

ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurma kararı aldı.

"TRUMP'IN KAFASINDA SORU İŞARETLERİ VAR"

Cıa Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkana Donald Trump'ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımının ve askeri yardımın durdurulması talimatı verdiğini açıkladı. Ratcliffe, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu belirtti.

CIA Başkanı, Trump'ın Ukrayna ile İstihbarat Paylaşımını Durdurduğunu AçıkladıCIA Başkanı John Ratcliffe

"ABD YENİDEN UKRAYNA İLE OMUZ OMUZA ÇALIŞACAK"

Ratcliffe, söz konusu kararın geçici olduğunu ve ABD'nin yeniden "Ukrayna ile omuz omuza çalışacağını" söyledi.

ASKERİ YARDIMLAR DA ASKIYA ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya almıştı.

ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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