CHP Zonguldak Kongresinde Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanlığı'nın bugün yapılan 39. Olağan Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Çıkan kavgada bir partili yumrukların hedefi oldu.

CHP Zonguldak İl Başkanlığı için Devrim Dural'ın mavi listesi ile Turhan Oral'ın beyaz listesinin yarıştığı kongrede, oy kullanma öncesinde tartışma çıktı. Kongrede oy kullanma aşamasına geçilmeden verilen arada iki delege arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralandı. Kongre salonunda yaşanan arbede anı kameralara da yansıdı. Polis ekiplerinin ve partililerin müdahalesiyle olay yatıştırıldı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kongrede verilen aranın ardından oylamaya geçildi. - ZONGULDAK