Haberler

CHP Zonguldak Kongresinde Kavga: Bir Kişi Yaralandı

CHP Zonguldak Kongresinde Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Genel Kurulu'nda, oy kullanma öncesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi yaralanırken, olay polis müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanlığı'nın bugün yapılan 39. Olağan Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Çıkan kavgada bir partili yumrukların hedefi oldu.

CHP Zonguldak İl Başkanlığı için Devrim Dural'ın mavi listesi ile Turhan Oral'ın beyaz listesinin yarıştığı kongrede, oy kullanma öncesinde tartışma çıktı. Kongrede oy kullanma aşamasına geçilmeden verilen arada iki delege arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralandı. Kongre salonunda yaşanan arbede anı kameralara da yansıdı. Polis ekiplerinin ve partililerin müdahalesiyle olay yatıştırıldı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kongrede verilen aranın ardından oylamaya geçildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.